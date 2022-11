"Thời điểm vàng" người Nhật ăn tối để không tăng cân và sống thọ, đơn giản nhưng ít ai làm được

3. Không nên ăn quá no, chỉ ăn no đến 7 phần

Bữa tối của người dân Nhật Bản thường không bao giờ ăn quá no, họ chỉ ăn no 70% bởi ăn tối ít sẽ tốt cho quá trình tiêu hóa ở dạ dày và ruột, thức ăn sẽ không bị tích tụ lại trong dạ dày. Hơn nữa việc ăn quá no sẽ gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu...

Ăn no 7 phần nghĩa là ăn no vừa đủ, không còn cảm thấy đói, cũng không thấy quá căng bụng. Một cuộc khảo sát đối với nhiều người sống lâu trăm tuổi đã chỉ ra rằng một cách để kéo dài tuổi thọ của họ là ăn đủ 7 phần no mỗi bữa. Nguyên tắc ăn này có thể giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan nội tạng, có lợi hơn cho quá trình trao đổi chất.

4. Không nên ăn nhiều thịt vào bữa tối

Ăn thịt vào bữa tối nhưng lại ăn ít rau dễ dẫn đến béo phì, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư đại trực tràng. Do đó, bữa tối càng ít thịt càng tốt, tốt nhất chỉ nên là món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa như salad, đậu phụ...