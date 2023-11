Thời điểm ăn sáng, ăn tối tốt nhất cho sức khỏe

Trong khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về đảm bảo an toàn thông tin, lãnh đạo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) nhấn mạnh rằng theo luật, an toàn thông tin mạng là yêu cầu ‘bắt buộc’, không phải là yếu tố để ‘lựa chọn’.