Thời đại máy Mac 8GB RAM chính thức khép lại!

Apple chuyển sang kỷ nguyên mới với RAM 16GB cho toàn bộ dòng Mac, hứa hẹn nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Tuần này, Apple đã chính thức loại bỏ một thông số kỹ thuật đã trở thành tiêu chuẩn trên PC gần một thập kỷ khỏi dòng sản phẩm Mac của mình: đó là cấu hình RAM 8GB. Không chỉ loại bỏ tùy chọn 8GB trên các mẫu MacBook Pro M4, Mac mini và iMac mới, Apple còn nâng cấp dòng MacBook Air của mình lên tối thiểu 16GB. Nhiều người đã kỳ vọng Apple sẽ thay đổi này trên mẫu MacBook Pro M4 sau những phản hồi tiêu cực về mẫu M3 năm ngoái, nhưng không ai ngờ rằng MacBook Air cũng được nâng cấp theo. Thực tế, điều này đã được dự đoán từ lâu. RAM 8GB đã là tiêu chuẩn trên MacBook và PC gần một thập kỷ. Chiếc MacBook Air cuối cùng với RAM 4GB là mẫu 2015, và dù người dùng có thể nâng cấp lên 8GB, 4GB vẫn là cấu hình cơ bản. Còn với MacBook Pro, phải quay lại năm 2013 mới tìm thấy tùy chọn 4GB. Nói cách khác, RAM 8GB đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, Apple không phải là người tiên phong trong việc này. Trong khi nhiều máy tính xách tay Windows vẫn còn cấu hình 8GB, Microsoft đã có bước đột phá khi yêu cầu RAM 16GB cho các mẫu PC Copilot+ trong năm nay. Điều này có nghĩa là các mẫu laptop như Surface Laptop phiên bản thứ 7, với mức giá khởi điểm 999 USD, cũng bắt đầu với cấu hình RAM 16GB. Microsoft đã phải chịu chi phí tăng thêm do yêu cầu bộ nhớ cao hơn, giống như những gì Apple đang làm hiện nay. Mặc dù các mẫu PC Copilot+ đầu tiên chỉ bao gồm thiết bị Snapdragon X Elite, dự kiến các máy tính xách tay sử dụng chip Intel và AMD hiện tại và tương lai cũng sẽ khởi điểm với RAM 16GB để đạt chuẩn Copilot+. Tôi tin rằng 16GB sẽ sớm trở thành chuẩn mực. Điều thú vị là một phần lý do Microsoft yêu cầu 16GB là để thúc đẩy khả năng xử lý AI nội bộ. Để chạy các mô hình AI đồng thời trong nền mọi lúc, việc có thêm bộ nhớ là điều cần thiết. Dù Apple không đưa ra lời giải thích chính thức cho quyết định nâng cấp lên RAM 16GB, có thể dễ dàng nhận thấy đây là động thái đáp ứng những phản hồi không mấy tích cực từ người dùng về việc MacBook Pro M3 14-inch vẫn giữ nguyên phiên bản 8GB trong năm ngoái. Thêm vào đó, với xu hướng phát triển mạnh mẽ của Apple Intelligence, việc nâng cấp RAM của Apple có thể xuất phát từ những lý do tương tự như Microsoft. Dù AI không phải là yếu tố hấp dẫn với tất cả người dùng, việc nâng cấp tiêu chuẩn RAM mà không phát sinh thêm chi phí chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho mọi người.