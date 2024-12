Thoát thua Philippines, tuyển Việt Nam chưa chắc suất vào bán kết AFF Cup 2024

Bàn thắng trong thời gian bù giờ của hiệp 2 giúp đội tuyển Việt Nam cầm hòa Philippines với tỷ số 1-1 và chắc suất vào bán kết AFF Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam cần thắng Philippines trên sân Rizal Memorial (Manila) tối 18/12 để chắc chắn vào bán kết AFF Cup (ASEAN Cup) 2024. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải rất vất vả mới có được trận hòa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thay gần hết đội hình xuất phát so với trận trước. Đội tuyển Việt Nam chơi bóng an toàn, chỉ có vài pha tấn công và không tạo ra nhiều mối đe dọa đối với khung thành Philippines. Đây là trận thứ tư liên tiếp đội tuyển Việt Nam không ghi bàn trong hiệp một. Ở chiều ngược lại, Philippines kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào trong nửa đầu trận đấu . Số cú sút của họ (3 lần) chỉ bằng nửa đội tuyển Việt Nam và không có pha bóng nào khiến thủ môn Nguyễn Filip phải trổ tài cản phá. Đội tuyển Việt Nam chật vật trước Philippines. Sau hiệp đầu thận trọng, đội tuyển Việt Nam tấn công nhiều hơn trong hiệp 2 với sự góp mặt của Nguyễn Hoàng Đức. Tuy nhiên, cơ hội tốt nhất mà đội khách tạo ra là cú sút dội xà của Vũ Văn Thanh. Khi hàng công chưa cải thiện được đáng kể, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam bộc lộ yếu kém. Khuất Văn Khang phá bóng không tốt sau pha tranh chấp bóng bổng. Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh phản ứng chậm chạp để cầu thủ Philippines giành bóng và sút tung lưới Nguyễn Filip. Đội tuyển Việt Nam buộc phải đẩy mạnh tấn công ở nửa cuối hiệp 2. HLV Kim Sang-sik làm mới hàng công với Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn và Phạm Tuấn Hải nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bế tắc. Dù vậy, khi không còn nhiều hy vọng, đội tuyển Việt Nam lại gặp may. Thủ môn Philippines bắt trượt bóng trong tình huống phạt góc ở phút đá bù thứ 7. Doãn Ngọc Tân tận dụng cơ hội ghi bàn gỡ hòa. Đội tuyển Việt Nam chưa chắc chắn giành quyền vào bán kết với 7 điểm sau 3 trận đấu. Ở lượt cuối, đội tuyển Việt Nam gặp Myanmar trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) ngày 21/12. Việt Nam 1-1 Philippines Ngọc Tân (90+7') Ghi bàn Gayoso (68') Số liệu thống kê trận đấu Việt Nam 1-1 Philippines Tiểu Minh