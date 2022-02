“Thoát kiếp” ngồi nhà, chàng trai lên Đà Lạt 1 tháng vừa làm vừa chơi cho “đã cái nư”

Phố núi Đà Lạt nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng thông, nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp, đứng đâu cũng thấy chill hết nấc. Nếu bỗng nhiên “khó ở” trong người, mời chào bạn đến Đà Lạt, mình bỏ hết bộn bề sau lưng, chỉ đắm chìm vào thiên nhiên ngút ngàn và tận hưởng cuộc sống.

Hành trình một tháng nơi xứ người của anh chàng Minh Phụng.

Anh chàng Minh Phụng sau thời gian dài ngồi ở nhà vì giãn cách, quyết định đi Đà Lạt suốt một tháng để bù đắp cho đôi chân ưa đi của mình. Chuyến đi dài ngày chắc chắn cần chuẩn bị rất nhiều, nếu bạn cũng muốn hít gió trời thay cơm như vậy thì tham khảo review sau đây nhé.

Hành trang bỏ túi

Đi xa suốt tháng như vậy, rõ ràng tiền là thứ đầu tiên và quan trọng nhất. Anh chia sẻ chi phí cụ thể: “3 triệu đồng tiền homestay, tiền thuê xe máy là 1 triệu đồng (do đa phần mình đi xe đạp và đi bộ), tiền ăn uống vào khoảng 4 triệu đồng, các chi phí khác khoảng 2triệu đồng nữa. Vậy tổng cộng mình tiêu khoảng 10 triệu cho 1 tháng ở đây.”

Phòng làm việc trong homestay anh chàng chọn để ở.

Vì mục đích của chuyến đi không chỉ du lịch, mà còn kết hợp làm việc online, do đó phải mang theo laptop để đảm bảo công việc. Anh chàng cũng mang theo rất nhiều quần áo để phối bộ, chụp ảnh, sống ảo. Thời điểm Minh Phụng đi là vào tháng 12, nhiệt độ có khi xuống thấp đến 10 độ C vào sáng sớm, do đó chuẩn bị sức khỏe tốt cũng rất cần thiết, tránh bị cảm lạnh.

Ở đâu cho chuyến đi dài?

Với thời gian dài như vậy, anh Minh Phụng quyết định chọn homestay ngoại ô. Nơi ở kết duyên với anh chàng trong chuyến đi này là The Attica homestay, một nơi nghỉ có phòng ở khá rộng, để đồ thoải mái và giá chỉ 200.000 đồng/ngày.

Homestay có tầm nhìn rộng thoáng ra thung lũng ngay bên dưới.

“Nhìn từ ngoài vào không ai nghĩ đó là homestay. Ban đầu chính mình cũng nghĩ đó là nhà của người dân. Ở lại đây, các tiện ích như máy giặt, bàn ủi, bếp nấu ăn đủ cho bạn sử dụng thoải mái trong 30 ngày. Không gian ở homestay khá ấm cùng, mình chọn phòng view đẹp nhất. Từ đây có thể ngắm trọn thung lũng đèn,” anh chia sẻ.