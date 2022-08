Thoát điều tồi tệ nhất 40 năm, nền kinh tế số 1 thế giới bớt lo suy thoái

Lạm phát hạ nhiệt từ đỉnh 40 năm

Bộ Lao động Mỹ đêm qua (giờ Việt Nam) công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ tăng 8,5% so với cùng kỳ, thấp hơn so với dự báo 8,7% và giảm khá mạnh so với đỉnh cao 9,1% trong hơn 4 thập kỷ qua ghi nhận vào tháng 6.

Lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt chủ yếu nhờ giá xăng giảm mạnh, xuống còn hơn 4 USD/gallon, so với đỉnh cao hơn 5 USD/gallon hồi giữa tháng 6. Đà giảm của giá xăng cùng với các loại hàng hóa liên quan tới xăng dầu cho thấy áp lực lạm phát đã phần nào suy giảm.

Mặc dù giảm nhưng lạm phát ở Mỹ còn ở mức rất cao và cần một thời gian dài để kéo về mức lạm phát mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt xuống mức 8,5% trong tháng 7/2022.

Trong một khảo sát gần đây của Fed khu vực New York, người dân kỳ vọng lạm phát sẽ về mức 6,2% trong vòng một năm tới. Ba năm tới sẽ về 3,2% và 5 năm sẽ ở mức 2,3%. Cuộc khảo sát chỉ là một góc độ phản ánh tâm lý của người tiêu dùng.

Việc lạm phát hạ nhiệt ngay lập tức tác động tích cực lên các thị trường.