Thợ sửa khoá đột nhập nhà khách, 'cuỗm' cả trăm triệu đồng

Ngày 16/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cần (SN 1992, ở xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.