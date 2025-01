Thợ mộc Hà Nội điêu khắc tranh Xuân Son suốt 1 tuần chờ đến nửa đêm để tặng

Suốt một tuần, anh Quân cùng 3 người thợ miệt mài điêu khắc bức tranh gỗ cầu thủ Nguyễn Xuân Son ăn mừng chiến thắng. Sau trận chung kết lượt đi, anh đợi đến nửa đêm để tặng món quà cho thần tượng. Chờ đến nửa đêm tặng món quà đặc biệt Hơn 23h ngày 2/1, một tiếng sau khi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc, anh Bùi Trọng Quân (36 tuổi) vẫn nán lại trước phòng họp báo tại sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Cầm trên tay bức tranh gỗ khắc hình cầu thủ Nguyễn Xuân Son ăn mừng chiến thắng, anh hi vọng có thể trao tận tay tác phẩm cho thần tượng. Lúc sau, Xuân Son cùng các thành viên ban huấn luyện và đồng đội rời phòng họp báo. Đông đảo cổ động viên đợi sẵn từ trước, anh Quân hào hứng khi lần đầu thấy nam cầu thủ ngoài đời. Anh Quân mang món quà đặc biệt đến sân Việt Trì tặng cầu thủ Nguyễn Xuân Son, chiều 3/1 (Ảnh: Thành Đông). Khi cả đội bước lên xe về khách sạn, anh cố gắng chen vào giữa dòng người, đưa món quà cho Xuân Son nhưng không kịp. "Tôi may mắn gửi bức tranh gỗ lên xe cho ban huấn luyện, nhờ chuyển món quà đến Xuân Son. Nhìn qua cửa kính ô tô thấy anh ấy cầm bức tranh, tôi rất hạnh phúc", anh Quân nói. Hôm sau, bức ảnh Xuân Son check-in với bức tranh gỗ được đăng tải lên mạng xã hội. Anh Quân bày tỏ xúc động khi tác phẩm tâm huyết được chàng cầu thủ 27 tuổi đón nhận. Anh Quân mở một xưởng mộc tại huyện Quốc Oai (Hà Nội). Trong mùa giải AFF Cup 2024, anh tạo điều kiện để anh em trong xưởng cùng xem bóng đá, cổ vũ đội tuyển Việt Nam dù đơn hàng cuối năm tấp nập. Anh nhận thấy tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son được vào sân từ những trận đầu tiên. Chàng cầu thủ vừa ghi bàn vừa ghi dấu ấn ở mỗi trận đấu. "Là một người yêu bóng đá, tôi cảm nhận Xuân Son có lối chơi đẹp mắt và thật sự cống hiến cho bóng đá Việt Nam", anh nói. Tác phẩm điêu khắc hình ảnh cầu thủ Nguyễn Xuân Son ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Qua từng trận đấu, anh càng có thiện cảm với cầu thủ gốc Brazil. Trong trận bán kết lượt đi hôm 26/12/2024, Xuân Son đã góp công vào 2 bàn thắng trong những phút bù giờ cuối cùng, giúp Việt Nam thắng Singapore. Từ khoảnh khắc đó, anh Quân nảy ra ý tưởng làm một bức tranh gỗ khắc hình Xuân Son, như món quà động viên tinh thần nam cầu thủ. Anh lựa chọn bức ảnh Xuân Son hôn lên Quốc kỳ sau trận Việt Nam đại thắng Myanamar tối 21/12/2024. "Màn trình diễn của Xuân Son thực sự bùng nổ. Anh ấy nhiều lần hôn lên ngực áo - nơi có lá cờ Việt Nam. Khoảnh khắc đồng điệu đã chạm đến trái tim tôi", anh Quân nói. Theo anh, xuất phát điểm là một cầu thủ nhập tịch, song Xuân Son thể hiện sự quyết tâm qua cú nắm tay chắc chắn, sự khao khát và cống hiến cho Việt Nam bằng nụ hôn lên lá cờ. Do đó, anh đã chọn bức ảnh này để chuyển thể lên sản phẩm điêu khắc gỗ. Điêu khắc liên tục trong một tuần Bức tranh được điêu khắc trên phôi gỗ Gõ đỏ chun sụn - một vị trí có chất lượng gỗ tốt trên một cây gỗ, đường kính 55cm, dày 6cm. Anh Quân cùng 3 cộng sự trong xưởng chế tác tác phẩm suốt một tuần, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để kịp hoàn thành trước trận chung kết lượt đi Việt Nam gặp Thái Lan. Quá trình điêu khắc gỗ thông thường gồm 10 bước, nhưng ở tác phẩm Xuân Son ăn mừng chiến thắng, người thợ đã chắt lọc các công đoạn, tập trung các bước chính như: hạ nền gỗ, đục phá, đục tỉa, làm nền và hoàn thiện. Bức tranh được quét lớp sơn PU để bảo quản tốt hơn. Người thợ vừa điêu khắc vừa nghiên cứu nhân vật nhằm truyền tải đúng nhất tinh thần của cầu thủ (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Trong quá trình chế tác, nhóm thợ vừa điều chỉnh vừa nghiên cứu nhiều lần mới hoàn thành tác phẩm. Theo anh Quân, loại gỗ này rất bền, chịu được cả thời tiết nóng và lạnh nên không bị ảnh hưởng chất lượng nếu Xuân Son muốn đem tác phẩm về Brazil trưng bày. Theo người thợ, thể hiện được thần thái của nhân vật là công đoạn khó nhất. Anh mất nhiều thời gian điêu khắc khuôn mặt của Xuân Son, nghiên cứu từng góc cạnh của khuôn mặt, từ đó hiểu rõ hơn biểu cảm, sự chuyển động về cơ mặt. "Từng chi tiết về ánh mắt, khóe miệng, ngôi sao trên áo được chúng tôi thiết kế và thổi hồn một cách kỹ nét, để thể hiện niềm vui mừng, hân hoan, đúng với tính cách cởi mở và cháy hết mình của Xuân Son khi ghi bàn cho đội tuyển", anh Quân nói. Khuôn mặt quyết tâm và cú đấm tay mạnh mẽ của Xuân Son được người thợ khắc họa rõ nét (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Chiều 2/1, anh Quân thu xếp công việc để lên Việt Trì cổ vũ trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan. Anh cảm nhận sức nóng trong sân vận động giữa tiếng hò reo của hàng nghìn cổ động viên. "Đối với tôi, đây là một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất", anh nói, cho biết thêm việc 27 năm không thắng được Thái Lan trên sân nhà đã chấm dứt sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan. Cảm xúc vỡ òa theo từng bước chạy của các cầu thủ, anh Quân hòa vào dòng người hò reo ăn mừng chiến thắng. Một thứ cảm xúc mà anh nói là "khó diễn tả", hơn hết là sự thỏa mãn trong trận đấu mà Xuân Son là nhân tố chính ghi 2 bàn thắng. Trước trận chung kết lượt về tại Thái Lan vào ngày 5/1, anh Quân hi vọng Xuân Son và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam giữ vững phong độ, thi đấu tốt để mang cúp chiến thắng về nước. "Tôi tin rằng Xuân Son sẽ là một dấu son mà người hâm mộ Việt Nam cảm thấy thỏa mãn nhất", anh nói.