Thò đầu qua cửa sổ trời ô tô 'hóng gió' có vi phạm luật giao thông không?

Ngoài ra, còn bị xử phạt với hành vi không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Các mức phạt cho những hành vi nói trên, theo Điều 23, Nghị định 46/2016/NĐ- CP về giao thông đường bộ: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây (điểm a khoản 1 Điều 23).

Không hướng dẫn hành khách đứng, nằm, ngồi đúng vị trí quy định trong xe; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây (điểm b khoản 6 Điều 23)

Chở người trên mui xe, nóc xe, trong khoang chở hành lý của xe; mức phạt bổ sung: Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây (khoản 1 Điều 5):

Người điều khiển, người ngồi trong ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy; Chở người ngồi trong ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy.