Thổ dân Mỹ tẩy chay ‘Avatar 2’

Thậm chí, Brett Chapman, một luật sư dân quyền người Mỹ bản địa, đã gọi “Avatar: The Way of Water” là một “cú chộp tiền bẩn thỉu” và viết rằng “Avatar” là “một câu chuyện về vị cứu tinh của người da trắng”.

Một số người bản địa còn cho rằng “Avatar: The Way of Water” đã diễn giải những đặc điểm tiêu biểu của người da đỏ Bắc Mỹ và người Maori bản địa New Zealand từ góc nhìn của người da trắng rồi phản ánh lên người Navi trong phim, cho rằng những miêu tả lãng mạn hóa và làm nổi bật định kiến ​​​​về người dân bản địa.

Đặc biệt, những người này đề cập rằng việc một người đàn ông da trắng chỉ đơn giản là “biến thành người bản địa” như Jake Sully là không phù hợp, đến mức anh ta thậm chí còn trở thành thủ lĩnh tộc người Navi.

“Tôi đã quá mệt mỏi khi nghe những câu chuyện của Người bản địa từ góc nhìn của Người da trắng”, Autumn Asher BlackDeer, một giáo sư người bản địa cho biết, đồng thời nói thêm, “Chúng tôi không cần những bộ phim kinh phí lớn của Hollywood. Chúng ta có thể kể những câu chuyện của chính mình”.

Hạ Thảo (lược dịch)