Thịt và rau củ tại TPHCM đua nhau tăng giá

Tương tự, anh Hiệp, tiểu thương bán gà cũng than thở: “Giá xăng tăng cao kéo theo chi phí vận chuyển, thức ăn chăn nuôi tăng là tác nhân đẩy giá thịt gà tăng giá nên giá bán cho người tiêu dùng cũng buộc phải tăng theo. Trước đây, giá thịt gà ta có giá khoảng 130.000 đồng/kg thì giờ lên 140.000-150.000 đồng/kg”.

Khi so sánh mức giá tại thời điểm ngày 1/6 và ngày 28/6, Phòng Kinh doanh của Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, có tới 44/122 mặt hàng chủ yếu tại chợ tăng giá. Các mặt hàng còn lại đứng giá hoặc có mức giảm không đáng kể.

Một số mặt hàng tăng giá mạnh tại chợ đầu mối này như su su Đà Lạt tăng từ 4.000 đồng/kg lên 7.000 đồng/kg; cà chua tăng từ 8.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg; ớt sừng Bến Tre tăng từ 25.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg; nấm rơm đen tăng từ 60.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg; rau má tăng từ 18.000 đồng lên 25.000 đồng/kg; rau nhút tăng từ 25.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg; xà lách gai Đà Lạt tăng từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng/kg;...

Theo Cục Thống kê TP.HCM, so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,91%. Có 9/11 các nhóm tăng so với tháng trước. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có chỉ số giá tăng 1,05%. Trong đó, nhóm lương thực tăng 0,28%, giá gạo tăng 0,57% do nguồn cung giảm khi vụ thu hoạch Đông Xuân gần kết thúc. Nhóm thực phẩm tăng 1,27%; trong đó, thịt gia súc tăng 0,41%; đặc biệt trứng các loại tăng 2,59%; thịt gia cầm tăng 1,58%; giá dầu thực vật tăng 1,29%...

Theo TPO