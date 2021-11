Thịt lợn có thiếu trong dịp Tết Nguyên đán?

Hiện tại, các doanh nghiệp lớn như Masan, Vissan, C.P… cũng đã chủ động nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Ngọc An – Tổng Giám đốc Vissan - cho biết: Mặc dù dự báo sức mua sẽ giảm từ 10-20% do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người tiêu dùng giảm chi tiêu, nhưng Vissan đã chủ động nguồn cung thịt lợn cho dịp Tết Nguyên đán 2022, dự trù tài chính khoảng 750 tỉ đồng để tập trung chuẩn bị hàng hóa. Trong đó, số lượng thịt lợn tươi sống là 2.800 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ; các sản phẩm chế biến từ thịt lợn là 420 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Ông An cũng cho biết thêm, hiện nay, số lượng lợn tại các trang trại còn nhiều, Vissan cũng đã ký hợp đồng với các trang trại cung cấp nguồn lợn ổn định nên hoàn toàn đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Nguồn cung thịt lợn có thể biến động nếu dịch bệnh phức tạp