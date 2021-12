Thịt chế biến sẵn và nguy cơ gây ung thư

Your browser does not support the audio element.

Thịt chế biến sẵn là thịt đã được biến đổi qua quá trình ướp muối, xử lý, lên men, hun khói hoặc các quy trình khác để tăng hương vị, cải thiện khả năng bảo quản. Ví dụ như xúc xích, zăm bông, thịt bò khô, thịt đóng hộp và các chế phẩm làm từ thịt và nước sốt. Việc tiêu thụ nhiều thịt chế biến sẵn có thể dẫn đến tăng lượng chất béo bão hòa, cholesterol, muối, nitrit, sắt heme, hydrocacbon thơm đa vòng, và có thể cả các amin dị vòng.

Một số loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói có chứa chất bảo quản natri nitrit làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Nhiều nghiên cứu bệnh chứng cũng như nghiên cứu thuần tập, đã chỉ ra mối liên quan giữa việc tiêu thụ thịt đỏ/thịt chế biến sẵn với nguy cơ gây ung thư đại trực tràng. Nghiên cứu bởi Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới năm 2007 và 2011 đã kết luận tiêu thụ nhiều thịt đỏ chưa qua chế biến và thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Cứ tăng 50g tiêu thụ thịt chế biến sẵn hàng ngày làm tăng nguy cơ gây ung thư lên 18%, tăng 100g tiêu thụ thịt đỏ chưa chế biến hàng ngày tăng nguy cơ ung thư lên 17%.