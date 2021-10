Thịt bò có phải là thực phẩm trị thiếu máu tốt?

Thịt bò không dùng để chữa bệnh mà chỉ là thực phẩm được khuyến khích ăn để bổ sung trong quá trình điều trị thiếu máu

Để điều trị thiếu máu do thiếu sắt, người trưởng thành cần 250mg sắt/ngày, trẻ em cần 5mg/kg cân nặng/ngày, liên tục từ 2-4 tháng. Người bị thiếu máu do thiếu a-xít folic cần 400mcg a-xít folic/ngày. Thiếu máu hồng cầu to cần điều trị bằng vitamin B12 ở dạng tiêm bắp với liều cao. Theo dân gian, ăn huyết bò, thịt bò, đặc biệt là thịt bò tái sẽ giúp bổ máu. Về dinh dưỡng, thịt bò đúng là thực phẩm giúp hồi phục phần nào tình trạng thiếu máu do có các dưỡng chất cần thiết để sản xuất tế bào hồng cầu: 100g thịt bò có trên 10mcg vitamin B12, có từ 2-3mg chất sắt và có trên 6mcg a-xít folic.