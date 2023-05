Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho cán bộ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh biểu dương các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm nay.

Ông Nơi đề nghị các cán bộ lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cần chủ động tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với các cán bộ chiến sỹ trên tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.