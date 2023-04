Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo công an tỉnh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định điều động Thượng tá Mai Thế Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, và điều động, bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Dũng - Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đối với Trung tá Phạm Văn Dũng (Ảnh: Công an Quảng Ninh).