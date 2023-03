Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thưởng nóng cho tập thể điều tra, phá án nhanh

Cụ thể, sáng 8/3, tại trụ sở Công an TP Hạ Long, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy khen và thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Hạ Long về thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ hủy hoại tài sản trên địa bàn TP Hạ Long.

Trước đó, vào các ngày 26/2 tại Công ty Cổ phần Hải Phát và ngày 4/3 tại khu vực kho bãi Công ty TNHH Trường Lộc (cùng ở khu Công nghiệp Cái Lân, thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), xảy ra 4 vụ cháy máy xúc lật.