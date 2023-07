Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thăm gia đình liệt sĩ trong vụ tấn công ở Đắk Lắk

Tại gia đình các liệt sĩ, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng đoàn công tác đã thắp nén nhang tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ.

Đó là Thiếu tá Hoàng Trung (cán bộ Công an xã Ea Ktur); Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (cán bộ Công an xã Ea Ktur), Thiếu tá Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an xã Ea Tiêu); Đại úy Hà Tuấn Anh (cán bộ Công an xã Ea Tiêu); liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên (Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur) và liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu).