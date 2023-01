Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tặng quà Tết cho người dân TP Cần Thơ

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chia sẻ, năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đề ra và đạt những kết quả, thành tích rất quan trọng, toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật.

“Bên cạnh công tác công tác đảm bảo ANTT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều chương trình nhân văn, ý nghĩa, hướng về cộng đồng, hướng về nhân dân, góp phần an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Chương trình thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn hôm nay thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đối với nhân dân trên địa bàn quận Bình Thủy, TP Cần Thơ”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nói.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi ân cần trao tặng từng phần quà Tết đến người dân

Dịp này, Công an Quảng Ninh tặng 1.500 phần qua cho người dân TP Cần Thơ.

“Qua chương trình, chúng tôi mong bà con vơi đi khó khăn, vất vả và có một cái Tết đầm ấm, để tiếp tục đồng lòng, đoàn kết với cấp ủy, chính quyền, với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi bày tỏ.