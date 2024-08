Thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận thành tích Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã đạt được trong thời gian qua góp phần tích cực vào kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới.

Trước đó, ngày 31/8/2022, tại TP Hạ Long, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đinh Văn Nơi đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022.