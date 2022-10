Thiếu tá công an say xỉn gây tai nạn liên hoàn ở Gia Lai bị cách chức

Hôm nay (31/10), một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh đã xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định trật tự, an toàn giao thông đối với nữ Thiếu tá công an đang công tác tại Công an huyện Đak Đoa bằng hình thức kỷ luật "Cách chức".