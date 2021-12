Thiếu nữ về từ vùng dịch vẫn vô tư đi bar bị xử phạt

Your browser does not support the audio element.

Ngày 8/12, thông tin từ Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình), đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Thị Y.N. (SN 2002, trú tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi "không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan, tổ chức".