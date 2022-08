Thiếu nữ lên mạng xúc phạm CSGT rồi kêu gọi 'chia sẻ cho em'

Ngày 27/8, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, Đội An ninh vừa triệu tập N.T.H.Q. (16 tuổi, trú xã Tường Sơn) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).