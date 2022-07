Thiếu nữ 22 tuổi rối loạn tâm thần rồi hôn mê: Bất ngờ với thủ phạm

Trước vào viện một tuần, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, sốt cao, tê bì chân tay. Sau vài ngày bệnh nhân biểu hiện các triệu chứng rối loạn về tâm thần, nói nhảm, kích động, được nhập viện điều trị. Những ngày sau, bệnh nhân xuất hiện các cơn co giật rồi đi vào hôn mê, được chẩn đoán mắc viêm não, chuyển tuyến lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi vào viện tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê sâu, phải can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng nhiều thuốc chống động kinh liều cao để kiểm soát cơn co giật. Tuy nhiên bệnh nhân đáp ứng rất kém với các thuốc này, co giật liên tục.

Ngay lập tức, bệnh nhân được lấy máu, chọc dịch não tủy làm các xét nghiệm tìm căn nguyên gây bệnh. Xét nghiệm dịch não tủy âm tính với các virus gây viêm não, dương tính với kháng thể kháng thụ thể NMDA. Đồng thời, kết quả cộng hưởng từ ghi nhận bệnh nhân có hình ảnh u quái ở buồng trứng bên phải. Sau khi có kết quả chẩn đoán, bệnh nhân được điều trị bằng các thuốc ức chế miễn dịch, thay huyết tương, sử dụng globulin miễn dịch (IVIG).

Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng được hội chẩn để xem xét phẫu thuật loại bỏ khối u quái buồng trứng, được coi là căn nguyên chính gây nên bệnh cảnh viêm não tự miễn. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ khoa Sản của Bệnh viện quyết định sẽ mổ nội soi để bóc tách khối u quái buồng trứng cho bệnh nhân.