Thiếu nữ 15 tuổi bị cha bắn chết chỉ vì đi dạo công viên với bạn trai

Họ hàng đánh giá Ariana là cô gái ngoan ngoãn, tràn đầy hy vọng về tương lai và muốn có cuộc sống tự do. Cô bé cũng nổi tiếng trong trường vì những ý tưởng tự do, sáng tạo của mình. Đáng tiếc, khi còn trên con đường tìm kiếm tự do đích thực, cô đã bị bắn chết bởi cha mình, người bị nghi là đang tái nghiện.

Mohammad đã bị bắt. Tại đồn cảnh sát, người cha máu lạnh này khai rằng: "Đó chỉ là tai nạn, tôi chỉ muốn doạ con bé". Y nhấn mạnh rằng cái chết của con gái chỉ là ngoài ý muốn, không phải y cố ý giết người.

Mặc dù Iran áp dụng hình phạt tử hình đối với nghi phạm giết người, nhưng những người bố, người ông giết con hoặc cháu nội không thuộc trường hợp này. Mức án tối đa dành cho họ chỉ là 10 năm tù giam.