Thiếu niên Nam Định 16 tuổi dũng cảm nhảy xuống sông cứu người đuối nước

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại được tình huống cứu người đuối nước xảy ra vào lúc 16h32' chiều 31/7 tại nhánh nhỏ của sông Ninh Cơ, đoạn chảy qua xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang thu hút hàng trăm nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Một đoạn clip ở góc nhìn khác cho thấy thời điểm đó có nhiều người đi qua đường và nghe rõ âm thanh những người ở bờ sông bên kia kêu cứu thảm thiết.

Qua xác minh được biết, người mặc áo đen từ trong nhà chạy thẳng ra sông, không ngần ngại cởi áo và nhảy xuống cứu người đuối nước là em Bùi Hải An, năm nay mới 16 tuổi.

Trao đổi với phóng viên Infonet, Bùi Hải An cho biết: "Lúc ấy em đang ở trong nhà thì nghe thấy 2 bạn đi đường chạy vào hô có người đuối nước nên liền chạy ra. Khi nhìn thấy có một bé gái đang chấp chới chìm dần dưới dòng nước xiết, không nghĩ ngợi gì nhiều em vội vàng cởi áo nhảy xuống. Bơi ra gần tới nơi thấy bé gái đang sắp chìm xuống, em giơ tay túm được tóc của bé kéo vào bờ".

Theo lời Hải An kể lại, bé gái học lớp 7 đang ngồi ghế đá ven bờ sông chơi cùng với 2 bạn nữa nhưng không may bị trượt chân rơi xuống sông. Lúc ấy chính là giờ nước sông lên cao nhất, nước chảy xiết nên nhanh chóng bé gái bị cuốn trôi. Do không kịp khởi động và vội vàng cứu người nên khi vừa đưa được bé gái lên bờ, giúp bé tỉnh lại thì cũng là lúc An bị chuột rút.

Bé gái (nhà ở xóm 14 Hải Trung) sau khi tỉnh lại vì hoảng sợ nên vội vàng lên xe đi cùng bạn về nhà, giấu kín không kể lại câu chuyện đã xảy ra cho người thân trong gia đình. Phải tới khi những người dân ở xóm 10 khu vực nhà của Hải An kể lại câu chuyện xảy ra vào chiều 31/7 lan ra khắp nơi thì người thân trong gia đình bé gái mới biết được và tới nhà Hải An để cảm ơn vào chiều tối 1/8.