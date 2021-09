Thiếu niên 15 tuổi cùng đồng phạm buôn 6 bánh heroin

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 24-9, tổ công tác do Công an huyện Điện Biên Đông phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về , Công an tỉnh Điện Biên và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực bản Pá Chuông, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, đã phát hiện, bắt quả tang Phông, Dếnh điều khiển 2 máy cất giấu 6 bánh (khối lượng khoảng 2,2kg) và nhiều giấy tờ liên quan.