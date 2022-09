Thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa ngón tay

Ngày 8/9, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM xác nhận với Tuổi Trẻ, đơn vị đang điều tra, truy xét vụ việc nam thiếu niên bị nhóm người chém gây thương tích khi bước ra khỏi quán cà phê.

Your browser does not support the video tag.