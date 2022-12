Thiếu hụt lao động cục bộ trong ngành xây dựng

Những biến động của thị trường bất động sản cũng tác động không nhỏ đến cung - cầu lao động ngành xây dựng. Một số nhà thầu không có dự án hoặc không thể duy trì chế độ đãi ngộ như trước, khiến nhiều công nhân lành nghề chuyển sang làm những công việc khác. Anh Đoàn Thành An - Chỉ huy trưởng tại dự án Vinhomes Grand Park của Coteccons - cho biết, tình trạng nhiều dự án tạm dừng thi công, công nhân bị cho nghỉ không rõ thời hạn cũng thúc ép nhiều người bỏ nghề.

Là một trong số ít công ty xây dựng "lội ngược dòng" trong bối cảnh hiện tại, đại diện Coteccons cho biết vừa qua vẫn trúng thầu thêm nhiều dự án, đòi hỏi lực lượng nhân công triển khai rất lớn. Nhưng nhờ nguồn lực "truyền thống" - những nhà thầu phụ đã gắn bó với doanh nghiệp trong nhiều năm liền - nên việc huy động nhân sự tương đối thuận lợi.

Anh Đoàn Thành An - Chỉ huy trưởng dự án Vinhomes Grand Park của Coteccons (thứ 2 từ phải sang) - trao đổi với lực lượng thi công (Ảnh: Hữu Khoa).

Các công trình gắn logo Coteccons trên khắp cả nước đang tập trung hơn 20.000 lao động. Riêng với dự án Vinhomes Grand Park tại quận 9, đơn vị này đang duy trì lực lượng nhân công khoảng 1.200-1.300 người.

"Đa phần lực lượng thi công của Coteccons là những đơn vị chuyên thầu, đã tin tưởng và đi cùng Coteccons từ dự án này qua dự án kia. Do đã làm việc với nhau thời gian dài nên công nhân biết rằng Coteccons luôn đảm bảo thanh toán hay điều kiện an toàn khi làm việc. Họ cũng muốn làm cho Coteccons hơn. Nhưng về lâu dài, sự thiếu hụt lao động trên thị trường chung cũng là một thách thức cho tốc độ phát triển của Coteccons", anh An nói.