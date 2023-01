Thiếu gia Trung Quốc hẹn hò nữ diễn viên kém 14 tuổi

Vương Tư Thông và Liễu Vũ An. Ảnh: Sina.

Ngày 2/1, QQ đưa tin Vương Tư Thông - thiếu gia nổi tiếng và giàu có bậc nhất Trung Quốc - hiện hẹn hò nữ diễn viên Liễu Vũ An. Hình ảnh Vương Tư Thông nắm tay, đưa Vũ An đi ăn tối cùng bạn bè tại nhà hàng do anh làm chủ ở Hải Nam đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo QQ, Liễu Vũ An sinh năm 2002, hiện theo học ngành Diễn xuất của trường Cao đẳng Nghệ thuật Chiết Giang. Cách đây không lâu, cô ký hợp đồng quản lý với một công ty giải trí, và vào showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên. Liễu Vũ An từng quay một số bộ phim truyền hình.