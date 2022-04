Thiếu gia thứ 2 cùng bị bắt với Chủ tịch Tân Hoàng Minh là ai?

Như Lao Động đưa tin, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Chân dung ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Trong số những người bị bắt cùng ông Dũng có con trai thứ 2 là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.



Ghi nhận của Pháp luật & Bạn đọc, Đỗ Hoàng Việt (Sn 1993), là một trong hai du học sinh có tên trong "President's list" của Đại học Berkeley College, New York, Mỹ, nhờ thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình (GPA) đạt tuyệt đối 4.0. Đồng thời, Việt cũng tốt nghiệp chuyên ngành Đầu tư bất động sản tại New York University.



Năm 2018, Đỗ Hoàng Việt đảm nhiệm chức Giám đốc Ban Marketing - Truyền thông của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và phụ trách quảng bá các sản phẩm siêu sang của Tập đoàn trên thị trường. Đỗ Hoàng Việt ngoài được biết đến với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh thì còn giữ nhiều vai trò chủ chốt trong các công ty khác. Đỗ Hoàng Việt là con trai thứ 2 của ông Đỗ Anh Dũng Hiện, Đỗ Hoàng Việt cũng giữ chức Phó Tổng Giám đốc nhưng chịu trách nhiệm điều hành mảng Trung tâm đấu thầu, Trung tâm Tài chính kế toán, ban Công nghệ thông tin và công ty con THM-Concrete.



Ngoài việc quản lý nhiều doanh nghiệp BĐS trong nhóm Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt còn tham gia đầu tư và điều hành 1 doanh nghiệp điện có trụ sở tại khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình với tổng vốn điều lệ đăng ký 1.000 tỷ đồng.



Trong đó, Việt sở hữu 45% cổ phần của doanh nghiệp, tương đương 450 tỷ đồng.



Đỗ Hoàng Việt cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng có trụ sở ở Phú Quốc, với tổng vốn điều lệ gần 900 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort của tập đoàn CEO. Đỗ Hoàng Việt là một trong hai du học sinh có tên trong "President's list" của Đại học Berkeley College, New York, Mỹ Theo Thanh Niên, trước đó, chiều 4/4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố thông tin huỷ bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.



Theo đó, 3 công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.



Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ.



Trong thời gian gần đây, Tập đoàn Tân Hoàng Minh thu hút khá nhiều sự quan tâm từ dư luận và giới đầu tư do liên quan đến việc bỏ cọc sau khi tham gia phiên đấu giá kỷ lục đất Thủ Thiêm. Cùng bị can Đỗ Anh Dũng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố bắt tạm giam 6 bị can khác, gồm



1. Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.



2. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.



3. Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.



4. Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.



5. Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.



6. Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.