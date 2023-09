Thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ làm ca nhạc sĩ

Kiey (tên thật Vưu Tuấn Kiệt) sinh năm 1994, từng hoạt động nghiệp dư trong 8 năm. Anh phát hành 2 album gồm 24 ca khúc tự sáng tác bằng tiếng Anh, quay 6 MV, hầu hết thuộc thể loại pop điện tử, hơi hướng Âu-Mỹ.

Anh chính thức ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ bằng MV Mê cung. Bài pop điện tử ma mị thể hiện đúng tinh thần và cá tính âm nhạc của Kiey, nằm trong album thứ 3 sẽ phát hành vào năm 2024.

MV được đạo diễn bởi Khanh Tạ - người đứng sau 2 MV trước đó của Kiey là Sunday sanctuary và Right when the sun rises. Nhiều năm quen biết, cô hiểu tính cách và suy nghĩ nên không khó tả thực thế giới huyền bí trong âm nhạc Kiey.



Ca sĩ Kiey.