Thiếu gia Sơn Kim Group phủ nhận tin hẹn hò hotgirl cầm mic

Nguyễn Hoàng Việt là cựu sinh viên của trường ĐH Boston, tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Ngôi trường Hoàng Việt theo học nằm trong Top những trường ĐH tốt nhất thế giới và có mức học phí lên đến 78.000$/năm. Ngay sau khi tốt nghiệp ĐH, Hoàng Việt lập tức tham gia công việc kinh doanh của gia đình tại Massachusetts.

Ngay sau khi nghe được những tin đồn thất thiệt, mới đây, thiếu gia tập đoàn Sơn Kim Group có màn đáp trả ẩn ý khá hay ho. Anh đăng kèm bức ảnh cùng chú cún cưng kèm dòng trạng thái: "The only Pu for me is Putin" (Tạm dịch: Pu duy nhất của tôi chỉ có Putin - tên của chú cún).



Hoàng Việt ẩn ý trước tin đồn hẹn hò hot girl cầm mic lên là làm ca sĩ.