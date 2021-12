Thiều Bảo Trâm unfollow Phí Phương Anh sau teaser bánh kem 'trà xanh'?

Tối 6/12, Phí Phương Anh tiếp tục tung ra đoạn teaser MV Mập Mờ, lần này không biết vô tình hay cố ý, cô nàng lại lần nữa mang đến sản phẩm gây sốc khi chiếc bánh kem trà xanh đầy thị phi có dòng chữ "Be Happy Sister" xuất hiện ở phần cuối đoạn teaser.

Teaser MV Mập Mờ

Vâng, chính là câu chuyện về chiếc bánh kem "trà xanh" gây nên drama tình cảm giữa Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú hồi đầu năm nay. Có thể thấy, Phí Phương Anh đã có màn đu trend theo cách không một ai ngờ đến, đưa hẳn chiếc bánh kem gây ra 1001 drama trên MXH suốt 11 tháng qua lên thẳng MV của mình.