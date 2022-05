Thiều Bảo Trâm tung album đầu tay, netizen tiên đoán 'flop nặng'

Mới đây, Thiều Bảo Trâm tung mini album đầu tay After You gồm 5 ca khúc: after You, Sau Lưng Anh Có Ai Kìa, Chúng Ta Làm Bạn Được Không?, Trước Tiên Anh Hãy Nói Chia Tay Em Đi và cuối cùng là Một Tuần Sau Chia Tay.

Những hình ảnh đầu tiên của Thiều Bảo Trâm trong album After You khiến người hâm mộ không khỏi rung động. Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo của Thiều Bảo Trâm bên những đóa hoa có gam màu trầm ấm phần nào thể hiện tinh thần nữ tính.

Sau khi thông tin album được công bố, cộng đồng mạng đã có những ý kiến trái chiều.