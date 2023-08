Thiều Bảo Trâm nói về tình yêu: Hãy chấp nhận mọi bài học mà 'trời xanh an bài'

Your browser does not support the video tag.

MV Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm- Thiều Bảo Trâm

Để tạo nên sự cộng hưởng cho âm nhạc và hình ảnh, cũng như concept độc đáo cho dự án này, Thiều Bảo Trâm tiết lộ đã mất nhiều thời gian ở phòng thu.

“Mỗi sản phẩm đều là một thử thách với tôi, mà điều căng thẳng nhất có lẽ luôn là deadline và chính sự cầu toàn của bản thân. Đây là một sản phẩm có tiết tấu nhưng đồng thời cũng có chiều sâu về cảm xúc trong ca từ. Chính vì cầu toàn mà tôi vào phòng thu gần 10 lần để chăm chút từng đoạn nhỏ nhất trong bài, kể cả phần bè”, cô nói.