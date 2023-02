Thiều Bảo Trâm liên tục xóa hình xăm kỷ niệm?

Song khiến dân mạng quan tâm hơn cả là sự biến mất của hình xăm "I’m beautiful in my way" (Tạm dịch: Đẹp theo cách của riêng tôi), dưới xương quai xanh nữ ca sĩ.

"Ủa, chị xóa hình xăm rồi hả?", một tài khoản thắc mắc. Trước câu hỏi của mọi người, Thiều Bảo Trâm lên tiếng phủ nhận. Nữ ca sĩ cho biết chỉ xóa xăm bằng phần mềm, chứ không xóa hẳn như mọi người nghĩ.



Nữ ca sĩ tiết lộ chỉ xóa hình xăm dưới xương quai xanh bằng app.