Thiều Bảo Trâm khẳng định 'vui với sự độc thân' hậu chia tay Sơn Tùng

Tối 23/4, trong 1 show nhạc, Vũ Cát Tường gây chú ý khi lần đầu bật mí về tình bạn 10 năm với Thiều Bảo Trâm, đồng thời tiết lộ cô "vừa chia tay, đang thất tình".

