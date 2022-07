Thiều Bảo Trâm hát ở bar bị netizen nhắc nhở 1 điều đặc biệt

Sau khi cho ra mắt loạt sản phẩm mới, Thiều Bảo Trâm đã nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý với đông đảo khán giả yêu âm nhạc. Và cũng vì lẽ đó nên cô nàng dễ dàng trở nên đắt show từ nhỏ đến lớn với tần suất dày đặc.

Mới đây, Thiều Bảo Trâm lại tiếp tục góp mặt trong một đêm diễn tại một quán bar xập xình ánh đèn.

Thiều Bảo Trâm gây ấn tượng mạnh với công chúng khi xuất hiện với ngoại hình vô cùng xinh đẹp, nữ ca sĩ còn diện chiếc váy trắng tinh cùng đôi boot cao cổ, tôn lên được triệt để đôi chân dài miên man.