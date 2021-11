Thiều Bảo Trâm giữa tin đồn 'ghét nhau ghét cả tông ti bài hát'?

Thiều Bảo Trâm hiện đang là một trong những cái tên được cư dân mạng đặc biệt chú ý sau loạt ồn ào liên quan đến drama "trà xanh" năm nào. Từ ngoài đời cho đến trên MXH, "nhất cử nhất động" của cô luôn được cư dân mạng quan sát.

Mới đây, "team qua đường" còn bắt trọn khoảnh khắc Thiều Bảo Trâm và bạn bè đi uống trà ở một nhà hàng sang trọng. Đáng chú ý, ngay khi nghe tiếng nhạc Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng vang lên, nữ ca sĩ cùng bạn bè đã lập tức đứng dậy bỏ về. Rất nhiều ý kiến nổ ra xoay quanh hành động này.