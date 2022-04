Thiều Bảo Trâm 'đắt show như tôm tươi' giữa lúc Sơn Tùng lao đao

Giữa lúc "tình cũ tin đồn" gặp biến liên quan đến MV "There's No One At All", thì Thiều Bảo Trâm lại "phất" lên rực rỡ trong sự nghiệp.

Thiều Bảo Trâm thường được gọi bằng cái tên "bạn gái tin đồn của Sơn Tùng M-TP". Vì chưa từng thừa nhận là người yêu của nhau, nên mọi thông tin ồn ào về cuộc chia tay của mối tình này hiện chỉ dừng lại ở phía dư luận. Sau khi đường ai nấy đi, Sơn Tùng "tụt dốc không phanh" khi liên tiếp dính vào những ồn ào từ đạo nhái âm nhạc, hình ảnh cho đến tình ái, nhưng anh vẫn giữ im lặng đã khiến một lượng không nhỏ khán giả quay lưng.

Netizen cho rằng Hải Tú chính là nguyên nhân làm rạn nứt mối tình 8 năm của Sơn Tùng M-TP - Thiều Bảo Trâm. Mới đây, Sơn Tùng phát hành MV cho ca khúc tiếng Anh There's No One At All, sau một ngày lên sóng, MV của Sơn Tùng vấp phải sự lên án kịch liệt từ khán giả vì MV ẩn chứa nội dung tiêu cực. Các cơ quan ban ngành có thẩm quyền cũng đã lên tiếng, có động thái phản đối với việc phát hành MV này. Nhận về sự chỉ trích của đông đảo người xem, mới đây Sơn Tùng đã lên tiếng xin lỗi và tuyên bố ngưng phát hành ca khúc. Giữa lúc "tình cũ tin đồn" lao đảo vì công chúng chỉ trích, thì Thiều Bảo Trâm lại "phất" lên rực rỡ trong sự nghiệp. MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa vừa ra mắt đã nhanh chóng đạt #1 trending YouTube và giúp Thiều Bảo Trâm thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Vai trò ca sĩ của cô vốn mờ nhạt nay đã nổi bật hơn trong mắt công chúng. Nhờ thành công này, Thiều Bảo Trâm "đắt show như tôm tươi", hát từ quán bar ra phòng trà, từ Hà Nội lên Đà Lạt. Dân tình cho rằng giọng ca gốc Thanh Hóa đang là tên tuổi được các bầu show săn đón tại thời điểm này. Khi đi diễn, Thiều Bảo Trâm thường xuyên chọn váy áo khoe vóc dáng cực nuột. Dù diện bất kỳ trang phục nào, đôi chân thon dài cũng là "vũ khí" giúp nữ ca sĩghi điểm tuyệt đối. Ngoài ra, vòng eo nhỏ nhắn cũng là thế mạnh của Thiều Bảo Trâm.

Đêm diễn của Thiều Bảo Trâm ở Hà Nội



Thiều Trâm vừa tham gia đêm nhạc tại Đà Lạt.



Nữ ca sĩ đắt show diễn sau khi trở về trạng thái độc thân



Nữ ca sĩ luôn được khán giả săn đón khi trình diễn. Kể từ khi nổ ra drama "trà xanh", mọi động thái của Thiều Bảo Trâm lẫn Sơn Tùng đều đi vào tầm ngắm dân mạng.Trước đó, netizen còn nghi ngờ Thiều Bảo Trâm đang mượn nội dung MV "Sau Lưng Anh Có Ai Kìa" để kể về chuyện tình hơn 8 năm của mình với Sơn Tùng M-TP. Nhưng thực hư thế nào chắc chỉ người trong cuộc biết với nhau mà thôi.

Khung ảnh nào Thiều Trâm cũng khiến dân tình "mất máu". Trở về trạng thái độc thân, Thiều Bảo Trâm liên tiếp khoe những bức ảnh chứng minh nhan sắc thăng hạng. Gương mặt thon gọn, đôi vai ngọc ngà và làn da trắng của người đẹp sinh năm 1994 khiến dân tình ghen tị. Người hâm mộ thậm chí còn nhiều lần bày tỏ sự lo lắng vì thân hình có phần gầy hơn trước. Thu Hà

