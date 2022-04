Thiều Bảo Trâm cần học hỏi thêm đàn chị về cách 'khịa' tình cũ

Trong mỗi ca khúc viết về tình cũ, Taylor Swift luôn vẽ ra một câu chuyện cụ thể chứ không đơn thuần là những câu hát vu vơ khiến người ta đồn đoán.

Điển hình như Dear John phát hành năm 2010, được cho là những tâm tư của Taylor gửi tới John Mayer, người bạn trai cô hẹn hò chóng vánh năm 2019. Hay We Are Never Ever Getting Back Together được cho là Taylor Swift viết tặng bạn trai cũ Jake Gyllenhaal.

Nhìn chung, Taylor Swift luôn mang những cảm xúc chân thật vào các sáng tác một cách có chọn lọc. Do đó, khả năng sáng tác về người yêu cũ của Taylor Swift chưa từng giảm sút, thậm chí càng ngày càng thăng hoa.

Có thể người yêu đối xử tệ bạc với cô, nhưng cô chưa bao giờ khiến chúng trở nên bi lụy đi mà chỉ làm cho chúng trở nên thực tế, gần gũi nhất với cảm xúc người nghe. Chẳng vậy mà đặc trưng trong các ca khúc "cà khịa" của Taylor chính là cài cắm những đoạn "hát như nói, nói như hát".

Cho đến thời điểm này, chuyện nhắc về người yêu cũ có vẻ đang trở thành xu hướng đối với các nghệ sĩ. Có những bài hát mà ca từ vô cùng da diết khi nhắc về người cũ và cũng có những sản phẩm mà công chúng có thể nhận thấy được rõ ràng sự khó chịu hay bực tức mà chủ nhân chúng đang hướng về “ai kia”.

