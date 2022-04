Thiều Bảo Trâm bị chê nhảy 'ố dề', giống các cụ múa thái cực quyền

Your browser does not support the video tag.

Dưới phần bình luận, nhiều netizen khen Thiều Bảo Trâm thể hiện vũ đạo hút mắt cùng với loạt biểu cảm đáng yêu.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những ý kiến cho rằng nữ ca sĩ 9X nhảy xấu, vũ điệu khó hiểu.