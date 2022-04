Thiều Bảo Trâm 'bay như diều gặp gió' sau chia tay Sơn Tùng M-TP

Sau Lưng Anh Có Ai Kìa là sản phẩm có bước khởi đầu tốt chưa từng có trong sự nghiệp của Thiều Bảo Trâm.

Sau vài ngày phát hành, MV hút hơn 123 triệu lượt xem và đánh bại Still Life của Big Bang, đứng đầu top thịnh hành.

Hiện ca khúc liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc như top 1 trending YouTube Việt Nam, #1 BXH iTunes Việt Nam dù nhiều người cho rằng ca khúc này đạo nhái bài hát nổi tiếng xứ Trung, phần giai điệu ngang tai thiếu điểm nhấn.