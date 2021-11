Thiết lập tuyến vận tải biển kết nối trực tiếp Việt Nam - Malaysia - Ấn Độ

Your browser does not support the audio element.

Theo đại diện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC ), đại dịch Covid-19 bùng phát, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy khiến cho việc vận chuyển hàng hóa trở nên rất khó khăn.

Đặc biệt, khi toàn bộ hàng hóa xuất - nhập khẩu (XNK) của Việt Nam vận chuyển quốc tế bằng đường biển phải phụ thuộc hoàn toàn vào các hãng tàu vận tải nước ngoài. Số chuyến tàu ghé cảng Việt Nam giảm, lượng vỏ container luân chuyển về Việt Nam cũng giảm, kéo theo giá cước tăng đột biến.