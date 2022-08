Thiết bị điện gió rơi từ độ cao hơn 100m vào khu dân cư

Sự việc may mắn chỉ khiến một số cây cối nhỏ bị gãy đổ, không gây thiệt hại về người và tài sản. Với khối lượng khá nặng, phải cần đến 5 người mới di chuyển được thiết bị này.

Thiết bị điện gió rơi xuống khu dân cư ở Quảng Trị (Ảnh: H.T).

Người dân trong khu dân cư gần các trụ điện gió đã bày tỏ lo ngại, bất an về sự an toàn của bản thân và gia đình. Đặc biệt, trước sự cố nói trên, nhiều hộ dân mong muốn gấp rút thực hiện kiến nghị đã được đề xuất trước đó là di dời nhà cửa đi nơi khác. Tuy nhiên, thời gian qua, chính quyền xã vẫn chưa thể thực hiện vì nhiều lý do.

Trước sự việc trên, ngày 15/8, UBND huyện Hướng Hóa cho hay sẽ yêu cầu các dự án điện gió và xã có dự án rà soát quá trình hoạt động, đảm bảo an toàn cho người dân sau sự cố nói trên.