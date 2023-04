Thiêng liêng Lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông' bên dòng Bến Hải

Đã từ lâu, Quảng Trị không còn là địa danh của một địa phương mà đã thành một biểu tượng chung của cả nước - niềm tự hào về một thời hào hùng và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Trên kỳ đài lịch sử, lá cờ Tổ Quốc rộng 108m2 được từ từ kéo lên trong tiếng nhạc Tiến quân ca oai hùng, tung bay trên nền trời xanh (Ảnh: N.H).

"Trong thời khắc thiêng liêng và xúc động này, chúng ta cùng tưởng nhớ và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chúng ta bày tỏ sự tri ân, biết ơn vô hạn những cống hiến to lớn của các thế hệ tiền bối đi trước. Tưởng nhớ biết bao đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chúng ta mãi mãi biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam anh hùng, của các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước và các thương binh, bệnh binh, của đồng bào, chiến sỹ cả nước cho hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân", ông Nam nhấn mạnh.