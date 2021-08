Thiên thần Namibia đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021

Đêm chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 được tổ chức vào 21/8 tại Ba Lan với sự góp mặt của 57 người đẹp đại diện cho các quốc gia. Kết quả chung cuộc, đại diện Namibia - Chanique Rabe đăng quang Hoa hậu, các vị trí Á hậu 1, 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về Puerto Rico, Nam Phi, Venezuela và Cộng hòa Dominica.

Màn đăng quang của hoa hậu Namibia: