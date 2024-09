Thiên tài AI được Google bỏ gần 3 tỷ USD chiêu mộ lại là ai?

Chuyên gia AI Noam Shazeer từng rời Google để thành lập Character.AI trước khi được chiêu mộ trở về để lãnh đạo việc phát triển Gemini. Google đã phải trả tới 2,7 tỷ USD thuê lại thiên tài trí tuệ nhân tạo Noam Shazeer, người đã rời khỏi gã khổng lồ công nghệ này để thành lập công ty khởi nghiệp của riêng mình. Kỹ sư phần mềm 48 tuổi được Google thuê vào năm 2000 và ông đã rời công ty vào năm 2021 sau khi công ty từ chối yêu cầu phát hành một bot trò chuyện mà ông đã phát triển cùng với đồng nghiệp Daniel De Freitas, The Wall Street Journal đưa tin. Sau khi rời Google, Noam Shazeer và Daniel De Freitas thành lập Character.AI, một trong những công ty khởi nghiệp AI hot nhất tại Thung lũng Silicon và đạt mức định giá 1 tỷ USD vào năm ngoái. Nhận thấy tiềm năng từ kỳ lân mới nổi này, Google quyết định bỏ ra 2,7 tỷ USD cho Character.AI nhằm thu lại công nghệ, cũng như mời cả Shazeer và De Freitas về làm việc tại bộ phận DeepMind. Noam Shazeer nằm trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất ngành AI của tạp chí TIME. (Ảnh: Washington Post) Thỏa thuận cấp phép công nghệ của Character.AI cho phép Google truy cập ngay vào tài sản trí tuệ của Character.AI mà không cần phải chờ phê duyệt của cơ quan quản lý. Các nhân viên khác tại Google cho rằng lý do chính khiến công ty mua công nghệ của Character.AI là để đưa Noam Shazeer trở lại. Ngay cả cựu CEO của Google, Eric Schmidt, cũng được cho là rất ấn tượng với Noam Shazeer và đã tạo điều kiện cho Shazeer phát triển một mô hình AI có khả năng hoạt động với trí thông minh ở cấp độ con người. “Nếu có ai đó trên thế giới có khả năng thành công, thì đó sẽ là anh ta”, Eric Schmidt nhận định về Noam Shazeer vào năm 2015. Năm 2017, Noam Shazeer cũng đã tạo ra Meena, một chatbot có thể tương tác với con người về nhiều vấn đề khác nhau. Thời điểm đó, ông tự tin Meena sẽ có ích đến mức dự đoán rằng nó thay thế công cụ tìm kiếm của Google trong tương lai. Tuy nhiên, theo báo cáo của WSJ, các lãnh đạo của Google cho rằng việc phát hành Meena quá rủi ro do lo ngại về an toàn và cạnh tranh công bằng. Do không được phát hành Meena, Shazeer và De Freitas đã nghỉ việc và vào năm 2021 ra mắt Character.AI, một dịch vụ chatbot cho phép người dùng tạo và trò chuyện với các mô hình AI của những người nổi tiếng, nhân vật hư cấu, giáo viên dạy ngôn ngữ, hướng dẫn viên du lịch...Công ty đã huy động được 43 triệu USD tiền tài trợ hạt giống. Shazeer nói rằng "Nó sẽ cực kỳ, cực kỳ hữu ích đối với rất nhiều người cô đơn". Vào tháng 10/2022, The Washington Post đưa tin Character.AI đã "ghi lại hàng trăm nghìn tương tác của người dùng trong 3 tuần đầu tiên thử nghiệm beta". Ứng dụng di động của nó được ra mắt vào tháng 5/2023, đạt hơn 1,7 triệu lượt tải xuống trong tuần đầu tiên. Việc mua lại nhân sự cho phép các công ty lớn tránh bị soi xét bởi các cơ quan quản lý và không phải đối mặt với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền trong trường hợp sáp nhập toàn diện. Đặc biệt, trong các lĩnh vực mới nổi như AI, sự tồn tại của các công ty nhỏ và độc lập được coi là rất quan trọng để thúc đẩy sự đổi mới và phát triển công nghệ. Noam Shazeer hiện sẽ lãnh đạo xây dựng phiên bản tiếp theo của Gemini, mô hình AI tiên tiến mà Google xây dựng để cạnh tranh với các đối thủ như ChatGPT của OpenAI. Thạch Anh(Nguồn: Hindustan Times)