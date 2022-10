Thiên Ân xin nghỉ việc khi thành hoa hậu, cửa hàng mắt kính nói gì?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thiên Ân kể chuyện xin nghỉ việc với NTK Đỗ Long.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, tại Long An. Cô đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Được biết Miss Grand Vietnam 2022 sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm. Cô tranh thủ làm nhiều việc khi là sinh viên để trang trải thêm cho cuộc sống và việc học hành.

Được biết trước khi thi Miss Grand Vietnam 2022, Thiên Ân làm thêm tại một cửa hàng mắt kính trên đường Nguyễn Trãi, TP.HCM.

